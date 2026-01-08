Внимание! Спонтанни лавини и тип ветрова дъска дебнат в Пирин

За сериозна лавинна опасност в Пирин предупредиха на страницата си във "Фейсбук" от Неправителствената организация "Аваландж България". Новият сняг в планината само от тази нощ е около 15-20 см, като хората трябва да бъдат изключително внимателни. Много вероятни са лавини тип ветрова дъска на повечето изложения в Алпийски и Преходен пояс. Вероятни са и спонтанни лавини.

Съобщението на "Аваландж България"

Актуална информация от 08.01.2026, Пирин.

Новият сняг само от тази нощ е около 15-20 см, мокър и силно навят в Алпийски пояс и Преходен пояси.

Внимание!!!

Много вероятни са лавини тип ветрова дъска на повечето изложения в Алпийски и Преходен пояс. Вероятни са и спонтанни лавини.

Умерен до силен Южен вятър, слаб снеговалеж, слаб дъжд в Преходен и Горски, намалена видимост и повишена влажност в Алпийски и Преходен пояси. Започва осезаемо захлаждане, което ше продължи и през деня.

Неблагоприятни условия за преходи във високата планина.

Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път!

Степен на лавинна опасност за 08.01.2026:

Алпийски - 4

Преходен - 3

Горски - няма данни

Тенденцията е за запазване на нивата днес до 16:30 ч.



