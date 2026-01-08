Предупреждение за падащи дървета и счупени клони в планината

Заради бурни ветрове и силни пориви, при навлизане в територията на Национален парк “Пирин” съществува реална и непосредствена опасност от падане на дървета и клони, предупредиха от ръководството на Национален парк “Пирин”. Препоръката към туристите е да не се навлиза в горските територии и да се въздържате от разходки и преходи в гората до подобряване на метеорологичната обстановка. “Молим за отговорно поведение и спазване на указанията на служителите на парка”, призоваха от Национален парк “Пирин”.

Необичайно метеорологично явление изненада жителите на Бургас. Вместо типичното за сезона време, морският град бе връхлетян от интензивна лятна буря, придружена сутринта от мощни гръмотевици, а следобед от градушка.

Гръмотевичната активност в средата на зимата е изключително рядко явление. Причината е преминаването на средиземноморски циклон.

С понижението на температурите дъждът на много места ще премине в сняг, връщайки страната към обичайния зимен ритъм. Експертите съветват шофьорите да бъдат подготвени за рязка промяна на пътната настилка и да се съобразяват със засилващия се вятър, който може да създаде опасности от падащи клони и предмети.