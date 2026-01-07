Жълт и оранжев код за опасно време

Днес времето в страната ще бъде предимно облачно и ветровито. На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, като в крайните южни райони те ще бъдат значителни, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад, който ще задържи температурите по-високи от обичайните. Максималните стойности ще са между 10 и 15 градуса, а по Черноморието – до 17 градуса. По-ниски ще са температурите в Северозападна България, където ще останат почти без дневен ход – между 2 и 4 градуса.

Оранжев код за интензивни валежи и силен вятър е обявен в област Кърджали. Жълт код за валежи е в сила за цяла Южна България, а в областите Видин и Монтана е обявено предупреждение за снеговалежи. Жълт код за силен вятър е в сила в общо 15 области.

В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще започне нахлуване на по-студен въздух. Валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък, като в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици. За областите Видин, Враца и Монтана е обявен жълт код за поледици и снежна покривка до 10 сантиметра.

Над планините ще бъде облачно и ветровито, с валежи от дъжд, значителни в южните части на Рило-Родопската област, Беласица и Огражден. Над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен до бурен вятър от югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9 градуса, а на 2000 метра – около 3 градуса.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд главно следобед. Вятърът ще бъде умерен, временно силен от юг-югозапад. Температурата на морската вода е между 9 и 11 градуса, а вълнението – 3–4 бала.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде значително по-ниско от средното за месеца. Предупреждения за бурен вятър са в сила и за още 12 области в Северна, Източна и Южна България.