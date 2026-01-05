НИМХ с прогноза за времето на Йордановден и Ивановден

Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) публикуваха прогнозата за времето до 12 януари включително. И за двата чакани с голямо нетърпение празника - Ивановден и Йордановден, няма изгледи за ледено време, но остава ветровито.

Прогноза за България за 05.01.2026

След обяд ще бъде облачно, на места с валежи от дъжд, предимно слаби. В крайните северозападни райони дъждът ще се примесва със сняг. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е умерен и временно силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, максималните – до 14°-16°. В по-голямата част от Дунавската равнина ще е почти тихо, в много райони видимостта ще е намалена, там максималните температури ще бъдат между 1 и 6°. В София максималната температура ще бъде около 15°.

Прогноза за България за 06.01.2026

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца.

През нощта облачността ще е значителна, на отделни места в Южна България с валежи, предимно от дъжд. В крайните северозападни райони дъждът ще е примесен със сняг и ще има условия за поледици. В по-голямата част от страната ще продължи да духа умерен, северно от планините и поривист вятър от юг-югозапад. В западната половина от Дунавската равнина ще е почти тихо и мъгливо. Минималните температури ще бъдат в широки граници: от 0° в северозападните райони до 12° в югоизточните, в София – около 5°. Утре облачността ще се задържи значителна. На места, главно в Дунавската равнина и Рило-Родопската област, ще има превалявания от дъжд. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е умерен и временно силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, максималните – между 14° и 19°. В по-голямата част от Дунавската равнина ще духа слаб северозападен вятър и видимостта временно ще се подобри. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, и максималните ще са между 2° и 7°. В София максималната температура ще бъде около 15°.

В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа умерен, временно силен и поривист вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 11 мин. Луната в София залязва в 10 ч. и 8 мин. и изгрява в 20 ч. и 51 мин. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.

Седмична прогноза за България 07.01.2026–12.01.2026

В сряда ще преобладава облачно, в равнините и мъгливо време. На места ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, минималните - до 10°-12°, максималните - до 16°-18°. В северозападните райони ще е почти тихо и там температурите ще останат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък над страната ще премине студен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще има и валежи, на места значителни, а в Югоизточна България ще са придружени и с гръмотевици; със застудяването до вечерта в много райони дъждът ще премине в сняг.

През нощта срещу петък валежите ще спрат, а през деня облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад. Температурите ще са чувствително по-ниски в сравнение с предишните дни.

В събота още от сутринта от запад на изток облачността ще се увеличава, още преди обяд на места в Западна България ще завали, предимно сняг. Вятърът ще е югозападен и ще се усили, особено в Източна България. Дневните температури слабо ще се повишат.

През нощта срещу неделя и в неделя вятърът ще се ориентира от север-северозапад, в Източна България – от североизток и бързо ще нахлува студен въздух, а дъждът навсякъде ще премине в сняг.

В понеделник валежите ще спрат, най-късно в югоизточните райони. Ще се задържи ветровито и студено.