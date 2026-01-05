Мъск потвърди, че базисният софтуер на мадуровките е бил направен с цел фалшификация на изборни резултати

Илън Мъск потвърди в своя профил в Х публикация, според която базисният софтуер на мадуровките е бил финансиран от USAID и е направен с цел фалшификация на изборни резултати. Родните айтита около ПП-ДБ и Радев обаче като тамагочита повтарят, че проблем нямало, щото така им се струвало.

Та, въпросът ми към вас днес е - на кого сте склонни да се доверите като компетентен, точно информиран и достоверен източник по темата: на Илън Мъск и американските айтита, около него, които ни алармират, или на родните айтита около ПП-ДБ и Радев, дето разправят, че от "Искъро по-дълбоко нема" и правиха "ала-бала" с машините?