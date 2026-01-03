Облачно със силен вятър в събота, температурите ще се повишат

Днес ще преобладава облачно време. На повече места в западните и северните райони ще има превалявания от дъжд. По най-високите планински части ще превалява сняг. Жълт код е обявен за три области заради снеговалежи и силен вятър – Видин, Враца и Монтана. В още 11 области на Северна и Източна България също е обявен жълт код, но само заради силен вятър.

Вятърът ще бъде до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви на север от планините и в източните части на страната. Температурите ще се повишат: минималните ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – предимно между 7° и 12°, малко по-високи на север от планините и в източните райони. За София минималната температура ще бъде около 1°, а максималната – около 11°.

Над планините облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област, а след обяд и по Стара планина, ще има превалявания от дъжд, а в местата с надморска височина над 1800 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 9–10°. Вълнението на морето ще бъде 3–4 бала.

Над Балканите ще бъде предимно облачно. Очакват се слаби валежи от дъжд, а в северозападните райони – предимно от сняг. В северозападната половина на полуострова ще има условия за поледици. Максималните температури ще бъдат: София – 11°, Букурещ – 11°, Скопие – 2°, Белград – 3°, Солун и Истанбул – 14°, Атина – 19°.

В момента страната е под влиянието на мощен циклон с център над Балтийско море. Това е основната причина за силните ветрове, които в Северозападна България достигат ураганни стойности. Враца е сред най-засегнатите райони поради специфичното си географско положение в подножието на планината. „Планината играе важна роля за ускоряването и силата на вятъра“, обясни климатологът Христо Попов в ефира на "Събуди се".

Очаква се силните ветрове да обхванат почти цялата страна, като за утре е обявен жълт код за Източна България. Климатологът посъветва хората да избягват излизането навън без наложителна причина.

Въпреки сегашното затопляне, зимата се завръща съвсем скоро. Още в четвъртък срещу петък (8 януари) се очаква нов студен фронт от запад-северозапад, който ще донесе снеговалежи в цяла Северна България и високите части на планините (над 1600-1700 метра).

Към момента на Черни връх вече има снежна покривка от около 25-30 см, а следващият уикенд се очертава да бъде подходящ за ски туризъм в планинските курорти.

Във връзка с предстоящото застудяване и очакваните поледици в Северозападна и Централна Северна България, Попов отправи важни препоръки към шофьорите. „Препоръчвам на хората, които планират пътуване, да тръгнат час-два по-рано, за да пътуват по-спокойно и да не бързат в последния момент“, каза той. Комбинацията от поледици и силни ветрове може да доведе до падане на дървета и сериозни затруднения в транспорта.

Очаква се след 11 януари температурите отново да паднат под влиянието на нови средиземноморски циклони, които ще се образуват в Адриатическо море.