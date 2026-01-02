Проф. Георги Рачев: Над България ще нахлуе топъл въздух. Сняг - евентуално по Йордановден

„Много е студена обстановката. С циклона Ана ще нахлуе студен въздух над Европа. След Ивановден по труда траектория ще дойде до нас. Още днес над България ще нахлуе топъл въздух. По обедно време ще бъде перфектно да се излезе навън“. Това каза проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

„В Истанбул ще бъде 16 градуса. В Атина – 19. От днес до неделя ще има югозападен поток на топъл въздух, обогатен с влага от Средиземноморието. В България ще бъде много топло. Максималните температури са сравнително високи“, добави той.

„При тези високи температури е трудно да има сняг. Сняг може да има по Йордановден и, живот и здраве, около Ивановден“, каза климатологът.

Той посъветва в планините да се ходи с добро облекло. Вятърът на връх Тодорка ще бъде над 100 км/ч. Снежната покривка ще е компрометирана. На Боровец вятърът също ще е силен. По-съществени валежи се очакват във вторник.