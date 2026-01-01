Месечна прогноза за времето: Положителни температури, сняг след 25 януари

Петър Янков

Дежурен синоптик на ТВ-МЕТ, специално за “Труд news”

Като цяло януари 2026 година се очаква да бъде с повече валежи - предимно от дъжд в населените места. През първата десетдневка (с температури с 4 градуса над климатичните норми), топъл и сух през втората десетдневка (с температури с 3 градуса над климатичните норми) и по - студено (с температури с 1 градус под климатичните норми) прeз третата десетдневка с валежи от сняг.

През първите дни от Новата 2026 година ще има повече слънце. На 1 януари следобед ще се заоблачи и ще се затопли. От 2 до 6 януари ще започва чувствително затопляне. Ще бъде ветровито. Повече облаци се очакват над западните и южните райони и условия за слаби дъждове. Дневните температури в населените места ще достигат 9, 14 градуса.

От 7 до 10 януари слабо ще се понижат температурите, валежи ще има главно в западните и северни части от страната. В планините ще вали мокър сняг.

През втората десетдневка - от 11 до 15 януари валежите от дъжд и сняг ще бъдат често явление. На 11,12 и 14 януари по-съществени валежи се очакват в западните райони. В планините ще вали сняг. Дневните температури в населените места ще бъдат положителни: от 6 до 11 градуса. От 16 януари следва сух и топъл период, с мъгли в ниските места и слънце в планините. Ще продължи и в началото на третата десетневка.

През третата десетдневка - от 20 до 24 януари се очаква сухо време, чести мъгли в ниските места и слънце в планините. От 25 до 29 януари предстои период с валежи от сняг и чувствително застудяване. По-интензивни ще бъдат снеговалежите около 26 до 27 януари. В Добруджа се очакват и виелици с навявания. Дневните температури в традиционно топлите места ще достигат едва 1,2 градуса. От 30 януари ще се затопли слабо, без валежи.

Поради по-стабилното време удобни за туристите до последната седмица на януари ще са високите части на нашите красиви планини. Ниските температури и наличието на значителна снежна покривка изискват добра екипировка, предпазваща от измръзване. Котките и снегоходките са необходим аксесоар при взимане на мерки против подхлъзване и затъване в преспите.

Геомагнитна прогноза

Бури от 17 до 21 ще засегнат Балканите

През повечето дни на януари слънчевата активност ще бъде средна, земното магнитно поле ще бъде с повишена интемзивност. Повишение на геомагнитната активност и условия за геомагнитни бури се очаква през периодите 17- 21, от 25 до 26, като ще засягат и Балканите.

От 27 до края ня месеца земното магнитно поле ще бъде спокойно и магнитни бури не се очакват.

Народна метеорология

Ако на Ивановден няма лед, лятото ще е хладно

За януари народната метеорология гласи: голям сняг през януари предвещава голямо плодородие през годината.

Ако прогърми през януари, лятото ще бъде ветровито, дъждовно и неплодородно.

Ако на първи януари падне мъгла, през лятото ще чакаме град.

Ако срещу Богоявление нощта е облачна, то годината ще е плодородна.

Ако на 6 януари времето е меко, през годината ще има много болести. Там където има мъгла, през лятото ще падне град. Ако е ясно и студено овцете ще са здрави, а ако вали сняг много пчели ще се нароят.

Ако на Ивановден (7 януари) няма лед, лятото ще е хладно.

Ако на Бабинден (8 януари) вали дъжд и сняг, то годината ще е плодородна. Ако пече слънце, през февруари ще има мраз.

Ако на на Атанасовден (18 януари) има дебел сняг, берекетът през годината ще е голям. На свети Атанас си отива зимата.