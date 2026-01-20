Намаляват областите с код жълто за ледено време във вторник

Минималните температури в цялата страна ще бъдат отрицателни, между минус 12° и минус 3°, в София - около минус 9°, по Черноморието от минус 6° до минус 4°, но отрицателни ще останат дневните температури вече главно в северната половина от странат и максималните ще бъдат от минус 2 до 6°, в София – около градус над нулата. Ще е предимно слънчево, но вечерта от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е слаб, предимно от изток.

Над Северното Черноморие ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще има значителна ниска облачност. Ще духа умерен северен вятър, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 3° до 5°. Температурата на морската вода е от 6° до 9°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 6°.

В сряда ще преобладава облачно време и още преди обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат Южна България и Предбалкана.

Значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток и температурите в Източна България ще се повишат при което снегът в в източната част от Горнотракийската низина ще премине в дъжд и там има условия за образуване на поледици. Минималните температури ще бъдат 8° и минус 3°, а максималните - от минус 1° до 4°.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на много места в югоизточната половина от страната ще има валежи и от сняг, и от дъжд. Остават условията за поледици на места в Източна България. Повишението на температурите ще продължи.

В петък и събота ще духа умерен югоизточен вятър и затоплянето ще продължи. Облачността ще е значителна, на места в Дунавската равнина ще е мъгливо. Съществени валежи не се очакват.