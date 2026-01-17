Задава се опасно време, температурите падат рязко

Обявен е жълт код в 14 области

Жълт код за ниски температури е обявен за днес, 17 януари, в 14 области в страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Предупреждението за опасно студено време е в сила за областите Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. За област Добрич предупреждението е и за силен северен вятър в крайните източни райони.

Очакват се много ниски температури, като в тези области минималните ще са от -14° до -9°, а максималните също ще са отрицателни. Жълтият код предупреждава за възможни здравни проблеми при чувствителни и болни хора, възрастни, деца и хора без дом, които са на открито.

Според синоптичната прогноза на НИМХ над страната днес ще е предимно слънчево, но утрото ще е мразовито. По-значителна облачност ще има предиобед над Югозападна България, но следобед и там ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа умерен североизточен, в Източна България - силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са от -3° в Лудогорието и по източното поречие на Дунав, до около 4° в крайните югозападни райони от страната. В София минималната температура ще е около -2°, а максималната ще е около 3°.

В неделя и понеделник ще бъде още по-студено - минималните температури в повечето места ще са между -12° и -7°, а максималните ще са от -5° и -6° в северните до 2° и 3° в крайните южни райони. Вятърът в западната половина от страната ще е слаб до умерен от изток-североизток, в източната ще е предимно умерен, по Черноморието - временно силен, от север-североизток. Над Северна България ще има значителна облачност, на места и видимостта ще е намалена, почти без валежи. Над Южна облачността ще е разкъсана, на места ще бъде предимно слънчево.