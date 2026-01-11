20 см сняг в Русенско, температурите ще паднат до -14 градуса

Остава усложнена обстановката в страната. В четири области от Североизточна България е в сила оранжев код за интензивни валежи. Очакват се виелици и навявания. Температурите ще падат и през целия ден ще се задържат отрицателни.

Русе е сред областите, в които е обявен оранжев код. Температурата в района е минус 5 градуса по Целзий, а снежната покривка вече е над 22 см. Скоростта на вятъра е около 43 км/ч.

Малко над 20 см е снежната покривка в областта и засега няма блокирани пътища и бедстващи хора. Само в две населени места има проблеми с електрозахранването, но аварийни екипи отстраняват повредите.

На територията на цялата Русенска област работят снегопочистващите машини и няма проблем с достъпа до населените места. Граничният преход между Русе и румънския град Гюргево също е добре почистен от българските фирми и въпреки ремонта на съоръжението, той е проходим.

Прогнозата на метеоролозите обаче е вятърът да се усили и температурите да спаднат до -14 градуса, което е предпоставка за заледявания на пътната настилка и електропроводите.

След като в четвъртък Русе бе блокиран от лед, от общинската администрация този път са предприели превантивни мерки и пътната мрежа е обработена с препарати. Градският транспорт работи, макар и със закъснения, като има частични ограничения на маршрутите във високите части на града и кварталите "Кулата" и "Касева чешма".