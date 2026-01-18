-14 градуса в Исперих

Жълт код за много студено време е обявен за цялата страна за днес, неделя. През нощта най-студено е било в Исперих – минус 14 градуса, каза Красимир Стоев, дежурен синоптик в НИМХ, по БНТ.

"Доста ниски температури в Североизточна България. Освен в Исперих – минус 14 градуса, в Разград и Алфатар – минус 13, в Главиница, Добрич и Шумен – минус 12, в Русе – минус 11, в Силистра – минус 10 градуса тази сутрин", съобщи той, с уточнението, че в тези стойности по това време на годината няма нищо необичайно.

"Причината е в атмосферната циркулация. След доста ниските температури и необичайно силните снеговалежи през изминалата седмица, към Западна Европа в момента се пренасят по-топли влажни океански въздушни маси и затова там температурите са доста високи. А нашата страна и Източна Европа са обхванати от студена арктична въздушна маса, така че и за днес, и за утре от Националния институт по метеорология и хидрология сме издали предупреждение от първа степен - жълт код за ниски температури в почти цялата страна", посочи синоптикът.

Минус 13 градуса са измерени тази сутрин на връх Рожен, съобщи пред БТА дежурният в метеорологичната станция. Навсякъде сутрешните температури в Родопите са били под нулата, сочат данни от метеорологичните станции в региона.

В Чепеларе термометрите са показали минус 11,5 градуса, в Златоград – минус 6, а в Девин – минус 5 градуса. В Смолян към момента температурата е минус 4 градуса.