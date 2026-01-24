Седмична прогноза за времето: Нормализиране на температурите

Петър Янков

дежурен синоптик в ТВ-МЕТ, специално за “Труд news”

Минималните температури в населените места ще бъдат от -3 до 2 градуса, по Черноморието: до 5 градуса.

По Черноморското ни крайбрежие ще се стелят нискиоблаци и мъгли. На запад мъглите бързо ще се вдигат до предимно слънчево. Вятър – слаб, /скорости до 20 километра в час/, от югозапад. По високите части на планините ще духат умерени до свежи ветрове от югозапад /скорости до 25 километра в час/. Максимални температури на север от 5 до 10 градуса, по Черноморието дневни температури до 9 градуса . За района на За София - минимална температура около -1, 0 градуса, и максимална до 8, 9 градуса.

Планини

Над планините – разкъсана облачност. Вятърът по високите части, над 2500 /метра/ ще бъде от югозапад, с пулсове до 25/ километра в час/.

Максимални температури за деня - над 2500 /метра/ височина - около -5 до -2 градуса, а на 1500

/метра/ - от 1, до 4 градуса.

Европа

Дъждовни облаци, от океана, прекосяват Атлантическото крайбрежие и ще достигат на последователни вълни до Централното Средиземноморие и до Балканите.

В Балканските страни по-интензивни валежи от дъжд се очакват в Гърция и у нас, от дъжд и сняг, в южните райони и в Добруджа.

В неделя от запад се задава поредният Средиземноморски циклон, който ще донесе нови валежи от дъжд и мокър и тежък сняг. В понеделник и във вторник ще бъде дъждовно и ветровито, с валежи от дъжд в ниските места и мокър сняг в планините. По-значителни по количество ще бъдат валежите в Западна и в Южна България.

В сряда ще има слънчеви часове. Следобед отново ще се заоблачи. В четвъртък с усилване на вятъра ще проникне по-влажен въздух. През страната ще премине Циклон с валежи от дъжд, по планините и от сняг. Има условия ца поледици. Значителни по-количество ще бъдат валежите в западната половина от страната. В петък вземенно валежите ще спират. През нощта ,срещу събота, порция от студен и влажен въздух от запад ще донесе валежи от дъжд и сняг. Има условия за поледици.