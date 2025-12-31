Усещане за минус 45,7 градуса на връх Мусала тази сутрин

С усещане за полярен климат на най-високия връх на Балканския полуостров започна последния ден на годината. На Мусала метеоролозите отчетоха минус 25,5 градуса. Усещането е като за минус 45,7 градуса, съобщиха от НИХМ на 31 декември сутринта.

В последния ден от годината духа умерен вятър със скорост от 10 m/s.

Метеоролозите предупреждават, че в планинските райони е възможно измръзване на незащитени части от тялото при престой на открито от 10 до 30 минути.

В планините - бързо измръзване на незащитени части от тялото при престой на открито от 5 до 10 мин.

Температурата на усещане е температура на въздуха в еталонна атмосферна среда, където усещането за топлинен комфорт/дискомфорт на човек би било същото, както при реални метеорологични условия. Усещането за топлинен комфорт се изчислява с помощта на пълен числен модел на топлинен баланс на тялото на „стандартен“ човек, поставен в атмосферни условия при земната повърхност, на открито, върху тревна площ или снежна покривка, ако има такава. Усещането за топлинен комфорт/дискомфорт зависи от морфологичните параметри на човека – възраст, пол, ръст, тегло и други.