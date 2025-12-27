Седмична прогноза за времето: Валежи от сняг, значителна облачност

Петър Янков

дежурен синоптик в ТВ-МЕТ, специално за “Труд news”

Минималните температури в населените места ще бъдат от -3 до 1 градуса, в Добруджа -7,-4, по Черноморието 0, 1 градуса. Сутринта в ниските места ще бъде мъгливо, а по планините слънчево. През деня над страната се очаква разкъсана облачност, значителна над източните райони.

Вятър - слаб, (скорости до 50 километра в час), от север. По високите части на планините ще духат засилени ветрове от север (скорости до 60 километра в час). Максимални температури от 3 до 8 градуса, по Черноморието дневни температури до 6,7 градуса, за района на София 2, 3 градуса.

Планини

Над планините - разкъсана облачност. Билата и върховете открити.

Вятърът по високите части, над 2500 метра / ще бъде от север, с пулсове до 60/ километра в час/.

Максимални температури за деня - над 2500 метра /височина - около -7 до -4 градуса , а на 1500 /метра / - от -1, до 2 градуса.

Европа

Средиземноморието и Скандинавието ще бъдат притегателен център за валежи и силни ветрове.Интензивни дъждове ще валят в Южна Франция, островите в Западното и Централно Средиземноморие. На север ще вали сняг.Студените въздушни маси над Балканите ще достигат и Гърция. Интензивни валежи и силни ветрове се очакват над Португалия и над Испания, на север - в Прибалтик. С проливен характер ще продължават да бъдат дъждовете в района на Кипър.

На 28 декември се очакват валежи от сняг, със чувствително застудяване. На 29 декември ще има разкъсана облачност, значителна над Черноморието. На запад слънце. На 30 декември, вторник, времето ще се задържи студено, със значителна облачност и слаби превалявания от сняг главно в Източните райони. На 31 декември бързо ще премине облачна вълна, със слаб сняг в Предбалкана. В Новогодишната нощ ще има значителна облачност над севените райони. Очаквани Температури в началото на Новата година от -5 до -7 градуса.