Студ сковава страната, температурите падат до -14

Жълт код за потенциално опасно време с ниски температури е обявен в 10 области у нас за днес, 26-ти декември.

Предупреждението за опасно студено време е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Русе, Велико Търново, Разград, Габрово и Търговище. Дневните температури ще останат отрицателни.

Минимални температури ще са от -14 до -9°С.

В планините облачността ще е разкъсана, намаляваща до предимно ясно. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието облачността временно ще се разкъса и намалее, като след обяд от север отново ще се увеличи.

Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-8°. Температурата на морската вода е 10°-12°.

Вълнението на морето ще бъде 3 бала.