Облачно и дъждовно начало на седмица, ще има ли сняг по Коледа

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 5° и 10°

Днес ще бъде предимно облачно и на много места през целия ден ще се задържи с намалена видимост и мъгла. Ще има и валежи от дъжд, главно в югоизточните райони. В Югозападна България ще преобладава слънчево време. Ще е почти тихо, в източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 9°.

По Черноморието ще бъде облачно и на отделни места главно по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщиха от НИМХ.

Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Странджа. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра – около минус 1°.

През следващите дни ще бъде предимно облачно. Температурите ще се задържат без съществена промяна, минималните - между минус 2° и 3°, а максималните - между 5° и 10°.

Във вторник (23 декември) ще е почти тихо и на много места в низините и котловините ще остане мъгливо, слаби превалявания от дъжд ще има в крайните източни райони.

В сряда (24 декември - Бъдни вечер) дъжд ще превалява на места в Северна и Западна България. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от североизток, а през нощта срещу четвъртък и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух.

В четвъртък (25 декември - Коледа) валежи ще има на много места в цялата страна. Повишена вероятност да са значителни по количество има в югозападната половина от страната. Температурите ще са почти без денонощен ход, предимно между 0° и 5°, по-високи в югоизточните райони. Със застудяването във високите полета в Западна България и Предбалкана дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

В петък (26 декември - Коледа) валежите ще спрат, а вятърът ще отслабне. Ще се задържи предимно облачно с температури, в по-голямата част от страната, близки до нулата. През почивните дни вятърът ще се ориентира от юг-югозапад, в много райони ще стихне. Ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Минималните температури ще се понижат, а дневните ще се повишат с 2-3 градуса.