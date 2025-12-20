Седмична прогноза за времето: Предимно дъждовно

Петър Янков дежурен синоптик в ТВ-МЕТ, специално за “Труд news”

Днес минималните температури в населените места ще бъдат от 1 до 6 градуса, в Добруджа 0, 1, а по Черноморието: до 5,6 градуса. Денят ще започне с мъгли и ниски облаци в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина.

През деня над страната ще има облаци от високия етаж. Следобед и през нощта, срещу неделя, облачността над южните и над източните райони ще се увеличава и уплътнява. В планините ще бъде предимно слънчево с висока облачност.Максимални температури от 8 до 13 градуса, по Черноморието дневните температури ще достигат до 10, 12 градуса, за района на София 10, 11 градуса.

Над планините - предимно слънчево. Билата и върховете следобед ще бъдат закрити. Вятърът по високите части, над 2500 метра ще бъде от изток, с пулсове до 20 километра в час. Максимални температури за деня - над 2500, височина - около -1 до 3 градуса , а на 1500 метра - от 6, до 9 градуса.

Европа

Плътни Облачни системи, с океански произход, ще обхващат Западна Европа и достигат до Западното Средиземноморие. Дъждове с проливен характер, придружени от силни ветрове, ще валят Португалия, Южна Испания и над островите Корсика и Сицилия. Топли въздушни маси са заели Балканите и сутрешните мъглите в балканските страни ще бъдат често явление.

В неделя над Добруджа, по Черноморието и в крайните южни райони се очакват слаби дъждове.

В понеделник - валежи от дъжд в източните и югозападни райони, в планините - от дъжд и сняг.

Във вторник - предиобед ще превалява по Черноморието. Следобед валежите спират и ще има слънчеви часове.

На 24, сряда, бързо заоблачаване с валежи, по-интензивни в западната половина от страната. В планините ще вали мокър сняг, очаквана нова снежна покривка от 8 до 10 см.

На 25, четвъртък валежите временно ще спират. После бързо ще се заоблачава, с валежи по-интензивни в западните и в южните райони.