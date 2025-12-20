Утре настъпва астрономическата зима

Точно в 17:03 часа българско време

Утре, 21 декември, точно в 17:03 часа българско време настъпва астрономическата зима. Това е денят на зимното слънцестоене – най-краткият ден в годината. За София продължителността на светлата част ще бъде едва 9 часа и 3 минути, сочат данни на Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН.

Според прогнозата за космическото време в понеделник, 22 декември, се очаква слаба геомагнитна буря от най-ниската степен. След това условията постепенно ще се нормализират.

Предпоследната седмица на 2025 г. ще започне с предимно облачно време. На места са възможни краткотрайни и слаби превалявания от дъжд. В неделя и понеделник вятърът ще бъде слаб, а в източните райони и в планините – до умерен.

Минималните температури ще са между минус 2 и 0 градуса в югозападните райони, а в крайните източни части на страната – до 6–7 градуса. Максималните дневни температури ще се движат предимно между 5 и 10 градуса.

В сряда валежите от дъжд ще зачестят и постепенно ще обхванат по-голямата част от страната. От четвъртък се очаква понижение на температурите, като в Северна България и по високите полета на Югозападна България дъждът ще преминава в сняг.

Над Западна България валежите постепенно ще спират. В планинските райони ще превалява дъжд, а по високите части – дъжд и сняг.