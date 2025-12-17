Ще има ли сняг за Коледа тази година?

Климатологът Симеон Матев с прогноза

Сняг за Коледа е малко вероятен, но януари ще започне със зимна обстановка, прогнозира климатологът Симеон Матев в ефира на „Здравей, България“.

„Превалявания ще започнат около 21-22 декември, но ще са предимно дъжд. Снеговалежи се очакват само по високите части на планините. По-сериозно застудяване ни очаква между Коледа и Нова година“, обясни той.

Според Матев тази година е сред най-топлите в света, но не надвишава рекордите от последните две години.

„През последните 15-20 години скоростта на затопляне е значителна. В момента всяка следваща година се очаква да бъде по-топла от нормалното, но рано или късно ще настъпи период на глобално застудяване“, допълни климатологът.

Той уточни, че през последните години май месец е по-студен от нормата заради аномалии през зимата.