Планът за Украйна и насилието над Белгия

В ситуация на бюджетни дефицити, да се теглят общи заеми, за да се финансира Украйна ще е голям зор

Планът за финансиране на Украйна с руските активи се очертава като страхотна каша. Кая Калас и Мерц вече си признаха, че изглежда все по-малко вероятен, но продължават с опитите.

Който не е разбрал - руските активи са в белгийската Euroclear и Белгия оказва яростна съпротива, защото по думите на премиера и шефката на Euroclear „ако един ден трябва да ги връща, ще стане страшно“. Дори да не ги, това ще бъде проблем за тяхна институция, която управлява трилиони. Междувременно от ЕС активираха член 122, който позволява „спешни мерки“ при криза и може да се взима решение без единодушие. Тоест - дори Белгия да откаже. Италия, Малта, България и вече Чехия отказахме, но са нужни само 15 държави за квалифицирано мнозинство, та и без нас може.

Само че това значи Белгия да бъде накарана насила да даде тези активи. Проучване в Белгия даже показа, че 67% са против това, а в тяхната политическа каша се появи огромно единодушие зад премиера. Така че дори да го прекършат, това е против народа им. Против държавата, която е основополагаща за ЕС.

Също така, член 122 е за спешна ситуация в държава членка. Да, той може да бъде разтегнат, но...

Всичко това поражда няколко въпроса - наистина ли след години дъвчене на темата най-доброто решение на еврократите беше „да накараме Белгия насила“? И какво струва цялата тази подкрепа?

Защото в крайна сметка да нападаш основополагаща държава на ЕС и да огъваш самия договор за Европейски съюз е доста страшно. Мерц твърди, че Европа ще страда ако не направи това решение. Колко ще страда ако го постигне на всяка цена?

Алтернативата също е страшна. В ситуация на бюджетни дефицити, да се теглят общи заеми, за да се финансира Украйна ще е голям зор.

Това е положението обаче след години грешка след грешка. Вече общо взето полезен ход - няма.