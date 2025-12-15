Седмицата започва със слънце - ето какво време ни очаква

През следващите дни ще бъде почти тихо

Днес над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове в Дунавската равнина и на места в котловините видимостта ще е намалена, но бързо ще се подобрява. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София – около 8°, съобщиха от НИМХ.

По Черноморието ще е предимно слънчево с по-значителна облачност над северното крайбрежие. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена.

Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са 9°-10°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево.

Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 2°.

През следващите дни ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните - между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла. В четвъртък за кратко ще духа слаб до умерен западен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса, температурите ще се повишат.