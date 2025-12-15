Време е за удължителен закон с реформи

Приемането на еврото не би следвало да бъде повлияно от липсата на редовно правителство или на редовен бюджет

Правителството падна. Нов бюджет няма да има. Това са накратко новините от тази седмица. България поставя рекорд не само по брой избори за кратък период от време, но и по поредица от години, в които влиза без приет бюджет. Припомняме: страната влезе в 2022, 2023 и 2025 г. без гласуван бюджет, тоест в три от последните четири години. Сега отиваме на вариант четири от пет.

По същество политическата нестабилност от последните години се манифестира в невъзможност да се намери рамка за държавните финанси, или по-скоро - рамка, която мнозинство политически формации да иска да изпълнява и да поеме политическата отговорност за това.

Вече имаме опит с приемането на удължителни закони в края на годината. Това трябва да е основната работа на парламента в следващите дни, така че началото на 2026 г. да е сравнително спокойно (в чисто фискален план). Важно е обаче удължителният закон да включи някои специфични текстове, част от които намериха място във втория „възможен“ бюджет преди да се стигне до оставката на правителството. Тази година е важно удължителният закон не просто да гарантира плавното функциониране на държавата, а да сложи определени рамки и лимити, които да гарантират и фискалната стабилност.

В случая говорим например за текстовете за отмяна (или замразяване) на автоматичните правила за възнагражденията в публичния сектор. Ако просто удължим текущата рамка, това не означава, че всичко остава като през 2025 г. - всъщност ведомствата с автоматични правила ще получат голям бонус (в допълнение на свръх покачването на заплатите през тази година), а други сфери ще останат пренебрегнати; почти сигурно е, че това ще създаде обществен и политически натиск към бъдещия редовен бюджет това да бъде „наваксано“. Това е рецепта за 1) поредна несправедливост в обществената сфера и 2) нов рекорд в разходите за персонал на държавата. Затова е важно удължителният закон да премахне (или замрази) автоматизмите и да заложи хоризонтално и задължително консервативно правило за всички.

Протестите тръгнаха от темата за бюджета. Всички последвали дискусии, в т. ч. срещите на работодателите и синдикатите, показаха, че има нужда от промяна на траекторията на държавните финанси. В условията на удължителен закон това означава не просто удължаване на разходите, а приемане на допълнителни правила и лимити, които гарантират, че бюджетът няма да излезе от релси. Протестът, освен всичко друго, поиска и някаква почтеност в държавните финанси (без касички и привилегировани групи).

Какво се случва, ако няма удължителен закон?

Важно е да припомним какво точно гласят основните текстове, които регламентират удължителното действие на бюджета. Това са основно текстове в Закона за публичните финанси, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравно осигуряване.

Чл. 87 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) урежда автоматичното удължаване на Закона за държавния бюджет.

Текст на чл. 87 от ЗПФ: В случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите на бюджета се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер не по-голям от размера им за същия период на предходната година, до размера на постъпилите приходи, помощи и дарения, като се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, и при спазване на фискалните правила по този закон и одобрените от Министерския съвет със средносрочната бюджетна прогноза фискални цели.

Коментар: Важните моменти тук са, че 1) отчитат се влезли в сила актове на НС и МС, тоест позволява се допълнително харчене, ако то следва от промени в нормативната уредба, 2) спазват се фискалните правила и съответно фискалната стабилност и 3) плащанията са до размера на приходите, които номинално ще се увеличат (поради ръст на обороти и възнаграждения в икономиката) и без депутатите да предприемат някакви действия. В този смисъл не говорим за бюджет 1/12-та за януари 2026 г., както често се споменава напоследък; практически допустимите разходи, следвайки сложната комбинация от правила ще са осезаемо по-високи от януари на 2025 г..

Чл. 98 от ЗПФ урежда автоматично удължаване на бюджетите на общините

Текст на чл. 98 от ЗПФ: В случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по този закон.

Коментар: Текстът за общините е по-рестриктивен, което означава, че всички местни плащания, в т. ч. делегираните от държавата дейности, ще се запазят в същия размер като предходната година.

Чл. 19 ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) урежда автоматичното удължаване на бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Текст на чл. 19 ал. 6 от КСО: В случай, че бюджетът на държавното обществено осигуряване не бъде приет от Народното събрание до началото на бюджетната година, осигурителните приходи се събират и осигурителните разходи се извършват съобразно действащите нормативни актове, а за издръжка на органите на Националния осигурителен институт се разходва месечно до една дванадесета част от разходите, предвидени в бюджета за предходната година.

Коментар: Всички плащания по бюджета на ДОО ще продължат да се извършват - няма да има проблем с пенсиите и различните обезщетения. Приходите от осигуровки ще се по-високи, следствие от ръста на възнагражденията и поддържането на висока заетост. Автоматичното удължаване на държавния бюджет (по чл. 87 от ЗПФ) подсигурява трансфера към бюджета на ДОО и съответно нужните средства за покриване на дефицита. Правилото 1/12-та е само за издръжката на органите на НОИ и не касае пенсии и обезщетения.

Чл. 29 ал 4 от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) урежда автоматичното удължаване на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Текст на чл. 29 ал. 4 от ЗЗО: В случай, че проектът на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса не бъде приет от Народното събрание до началото на бюджетната година, осигурителните приходи се събират и осигурителните разходи се извършват съобразно утвърдения бюджет за предходната година, а за издръжката на Националната здравноосигурителна каса се изразходват месечно до 1/12 от разходите, предвидени в бюджета за предходната година.

Коментар: Всички плащания по бюджета на НЗОК (за болнична помощ, лекарства и т. н.) ще продължат да се извършват. Приходите от осигуровки ще се по-високи, следствие от ръста на възнагражденията и поддържането на висока заетост. Автоматичното удължаване на държавния бюджет (по чл. 87 от ЗПФ) подсигурява трансферите за здравно осигуряване от бюджета. Правилото 1/12-та е само за издръжката на органите на НЗОК и не касае здравноосигурителни плащания.

Накратко, държавата може да продължи да функционира нормално и без парламентът да гласува бюджет или да приеме удължителен закон. Приемането на удължителен закон обаче дава по-голяма правна сигурност, тъй като отваря възможност за разписването на конкретни разходи и ангажименти, както и на нови правила и лимити, в т. ч. по отношение разходите за персонал. Удължителният закон няма съществено отношение спрямо приемането на еврото. Всички нормативни текстове и правила в тази посока са приети, така че приемането на еврото не би следвало да бъде повлияно от липсата на редовно правителство или на редовен бюджет.

(От Институт за пазарна икономика)