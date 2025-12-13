ППДБ копнее за скута на Радев

До вчера скандираха под прозорците му, а вече му се слагат

Ако Радев все пак се яви на избори и ги спечели, изборът му за управление ще се сведе до Възраждане или ППДБ. Тоест между това да си изпълни старателно надграждания образ и опита да стане „българският Орбан“ в най-подходящия за това момент - ерата Тръмп, или да повтори „Сглобката“ с онези, които нарече „шарлатани“.

Вторите, които до вчера му скандираха под прозорците „Тук не е Москва!“, вече са почнали да му се слагат, като Иво Мирчев вече направи открит плонж в няколко студиа към новия скут, в който копнее да скочи.

Коалиция с тях - ППДБ, ще гарантира на Радев европейска легитимация, благосклонност на „добрите журналисти“ и празни жълти павета. Но ще зачеркне всякакъв опит да Радев стане „български Орбан“ и да се възползва от консервативната вълна в Щатите, за сметка на една грозна, идеологически несъвместима и краткотрайна втора „Сглобка“.

С други думи, изборът му накрая ще опре до идеология и риск от една страна, или комфорта на жълтопаветието от другата.