Седмична прогноза за времето: Слънчево и топло за сезона

Петър Янков дежурен синоптик в ТВ-МЕТ, специално за “Труд news”

Минималните температури ще бъдат от 1 до 6 градуса, по Черноморието до 8 градуса. Следобед следобед от север на юг ще премине облачна вълна, като в Добруджа и по Северното Черноморие ще превали слабо. На запад ще бъде предимно слънчево. Вятър - слаб, (скорости до 20 километра в час), от северозапад.

По високите части на планините ще духат умерени ветрове от северозапад (скорости до 30 километра в час). Максимални температури от 11 до 15 градуса, по Черноморието дневните температури ще достигат до 11, 14 градуса, за района на София 12, 13 градуса.

Облачни системи, от океана, ще достигат крайните западни и северни райони. Валежи, със силни ветрове, ще валят по Атлантическото крайбрежие и на юг, над Източното Средиземноморие.

Интензивни валежи и силни ветрове се очакват над Португалия и над Испания, на север - в Прибалтикз. С проливен характер ще продължават да бъдат дъждовете в района на Кипър.

Над планините - сутринта в ниските места облачно, през деня разкъсана облачност. Вятърът по високите части, над 2500 /метра / ще бъде от северозапад, с пулсове до 30/ километра в час/. Максимални температури за деня - над 2500 /метра /височина - около -2 до 1 градуса, а на 1500 /метра / - от 4, до 7 градуса.

В четвъртък облачно с ръмежи по Черноморието, на запад слънчево.

В петък сутринта мъгливо, през деня слънчево и топло за сезона.

В събота в ниските места мъгли, по планините слънчево. В неделя следобед ще се заоблачи, без валежи.

В понеделник ще прониква по-влажен и студен въздух, с възможност за слаби валежи в югозападните райони, в Пирин и в Рила от дъжд и сняг. През следващите дни мъглите ще бъдат често явление. Ще бъде и студено.