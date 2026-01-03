Седмична прогноза за времето: Затопляне и чести валежи

Петър Янков

дежурен синоптик в ТВ-МЕТ, специално за “Труд news”

Минималните температури в населените места ще бъдат от -2 до 3 градуса, по Черноморието до 3, 4 градуса. Започва чувствително затопляне. По високите части на планините ще бъде ветровито. Облачността ще бъде разкъсана, предимно средна и висока, значителна над Западна и над Северна България. Следобед за кратко ще превали в крайните западни райони. Вятърът ще е слаб до умерен (скорости до 25 км/ час) от юг. По високите части на планините ще духат силни ветрове от запад - югозапад (скорости до 65 км/ час). Максимални температури от 10 до 15 градуса, по Черноморието дневни температури до 15 градуса. За района на За София - минимални температури около 0 градуса, и максимална до 10 градуса.

Циклони с океански произход се вихрят над Северните части от континента и рушат областта от високо налягане над Западните територии от континента. Над Балканите започва пренос на по-топъл въздух. Крайните западни части от континета ще бъдйт обхванати от дъждове и силни ветрове. В Северна Европа валежите от сняг ще бъдат често явление. У нас започва период със затопляне.

Над планините - разкъсана облачност, Билата и върховете открити.

Вятърът по високите части, над 2500 м ще бъде от запад - югозапад, с пулсове до 60, 70/ километра в час/. Максимални температури за деня - над 2500 /метра /височина - около -3 до -1 градуса,

а на 1500 м - от 4, до 7 градуса.

На 3,4, януари ще се задържи ветровито с повече облаци над западните райони и условия за слаб дъжд. На 5 януари ще се задържи ветровито с повече облаци над западните райони и южните райони и условия за слаби дъжд. Има условия за поледици по пътните настилки в планинските райони.

На 5 януари започва продължителен период с чести валежи, от дъжд и сняг, по-интензивни в южните и в източните райони. На 6, 7 януари ще вали сняг, в Добруджа има условия за виелици.