Опасни поледици и силен вятър утре

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение от първа степен "жълт код" за поледици в три области на страната за сряда, 7 януари - Видин, Монтана и Враца.

В 12 области от източната половина от страната е в сила жълт код за силен вятър, а в две от Южна България - за значителни валежи и силен вятър.

В област Кърджали ще бъде в сила оранжев код за значителни валежи и силен вятър.

През нощта в Дунавската равнина и по долината на Струма ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Над Югозападна България облачността ще е значителна и на места ще превалява дъжд. Над източните райони от страната ще преобладава ясно време. Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, в София - около 5°. По-ниски ще останат температурите в северозападните райони от страната.

Утре ще бъде предимно облачно и ветровито. На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, значителни в крайните южни райони от страната. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад и с него температурите ще останат високи.

Максималните ще са предимно между 10° и 15°, по-ниски в Северозападна България, където ще са почти без дневен ход – предимно между 2° и 4°.

В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще започне да нахлува студен въздух. Валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък и с понижението на температурите в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици.