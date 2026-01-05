Как Европа пак се унижи пред Америка

Само Джорджа Мелони подкрепи Тръмп и в Испания я обявиха за новия лидер на Европа

Британецът Стармър стана доста предпазлив

Реакциите в ЕС на атаката на САЩ срещу Венецуела - разнопосочни, колебливи и лигави

Европа в нейната обединителна еманация ЕС се унижи брутално за пореден път пред САЩ след тяхната блиц-операция завчера във Венецуела. Но не защото открито осъди или пък възхвали свършеното на бърза ръка в Каракас от специалните части на Пентагона под зоркия поглед отдалеч на Доналд Тръмп. А по простата причина, че реакциите в Брюксел и в някои водещи столици на Стария континент на безпардонната военна намеса бяха срамежливи, колебливи, разнопосочни и дори лигави.

Тоест ЕС не само не обяви някаква единна позиция по случая, с която да покаже пред жителите си и света, че има самочувствието на сериозен играч в международните отношения. А направи точно обратното - демонстрира, че не може да има такава позиция, тъй като е обладан от страхове, користни сметки, разнобойни политически амбиции и липса на каквато и да било увереност в собствените сили.

Ами броени часове след зрелищния американски удар в Каракас, Европейският съюз реагира в събота, като първо... посъветва авиокомпаниите от Стария континент да избягват полети над Венецуела! По-късно председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изфъфли подкрепата си за “мирен и демократичен преход”, като повтори през свити устни постфактум, че “всяко решение трябва да зачита международното право и Устава на Организацията на обединените нации”, без обаче да споменава Съединените щати.

Върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, която обикновено кълне Русия с бодър глас, обяви тихо, тихо, че била разговаряла с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, като го призовала за “сдържаност” и му казала, че “следи отблизо ситуацията”.

Германският канцлер Фридрих Мерц, от своя страна предложи сложно обяснение на американската намеса чрез публикация в “Х”, в която обяви, че “правната оценка на американската намеса е сложна и изисква задълбочено проучване”. Френският външен министър Жан-Ноел Баро беше един от малкото, които настояваха, че американската операция “нарушава принципа за неизползване на сила, който е в основата на международното право”.

Но президентът му Еманюел Макрон се дистанцира от тази “дипломатическа присъда”, съсредоточавайки се върху бъдещия политическия преход в Каракас. Значи наемателят на Елисейския дворец в Париж посочи като легитимна фигура, която да поеме властта истинския според него победител на президентските избори през 2024 г. Едмундо Гонсалес Урутия, и поиска подкрепа на идеята си от лидерката на опозицията в изгнание - носителката на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо. Това обаче е безперспективен вариант, тъй като изглежда изключен от Доналд Тръмп, който възнамерява да “управлява” страната, разчитайки на вицепрезидентката в Каракас - Делси Родригес.

Отатък Ламанша Кийр Стармър прегърна особено предпазлив подход, обещавайки да “обсъди развиващата се ситуация с американските си колеги през следващите дни” с оглед на “мирен и безопасен преход към легитимно правителство”.

Коментирайки тези мижави реакции, влиятелният френски всекидневник “Льо Фигаро подчерта, че “лидерите на Стария континент не са склонни да осъдят нарушаването на международното право от страна на американския си съюзник поради страх от отрицателни последствия в Украйна или Гренландия”. “Предпазливостта в официалните изявления - писа всекидневникът, - контрастира рязко с неизречената и показвана преди това в ЕС загриженост относно този налагащ се нов световен ред, управляван от бруталност.”

След това “Льо Фигаро” зададе два много съществени въпроса: “Какво бъдеще ще има подкрепата за Украйна срещу Русия, когато Вашингтон легитимира залавянето на чуждестранен лидер, за да защити интересите си? А какво да кажем за Гренландия, чиито минерални запаси са желани от Доналд Тръмп, точно както венецуелския петрол?” Риторични са малко или много тези питания, нали?

А като “най-праволинеен европейски политик” медиите в Западна Европа посочиха завчера премиерката на Италия Джорджа Мелони. Просто защото нейната реакция на “случая Венецуела” бе съвсем в унисон с отдавнашната є безрезервна подкрепа на политиката на Доналд Тръмп.

“Операцията и ареста на Николас Мадуро са съвсем законни!” - отсече Мелони и от Испания първи є изракопляска лидерът на дясната партия “Вокс” - Сантяго Абаскал. Премиерката в Рим гостува на семейството му за Нова година и двамата се забавляваха, шофирайки малкия “миникупър” на сина на испанския политик. Като колата караше Джорджа и след обиколката без охрана около дома му в Мадрид Абаскал, обяви, че русата фурия била безупречна на волана на автомобила.

Но още по-добра според него Мелони щяла да бъде на кормилото на Европа, просто защото в момента тя била най-стойностния лидер на Стария континент.