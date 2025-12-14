Прогноза за времето: Мъгли, слънце и облаци ще се редуват през следващите дни

*Петър Янков дежурен синоптик в ТВ-МЕТ, специално за “Труд news”

През следващото денонощие над страната ще проникне по-влажен и хладен въздух, с възможност за слаби валежи в североизточните райони.

Минималните температури ще бъдат от 1 до 6 градуса, в Добруджа и по високите западни полета от -2 до 0, а по Черноморието: до 5-6 градуса.

Денят ще започне с краткотрайни мъгли в западните райони и в Горнотракийската низина. Бързо ще премине облачна вълна над северните райони. В Добруджа е възможно слабо да превали. Следобед облаците ще намаляват до слънчево.

В планините ще бъде малко облачно до слънчево. Вятър – слаб , със скорости до 20 километра в час, от югозапад. По високите части на планините ще духат умерени ветрове от север със скорости до 30 километра в час.

Максимални температури от 8 до 13 градуса, по Черноморието дневните температури ще достигат до 10-12 градуса, за района на София - 10-11 градуса.

Във вторник мъглите ще бъдат често явление. Постепенно ще се затопля.

Минималните температури ще бъдат от 0 до 5 градуса, в Добруджа и по високите западни полета - -2-0, а по Черноморието до 5- 6 градуса.

Денят ще започне с краткотрайни мъгли в поречието на Дунав и в Горнотракийската низина. Видимостта ще се подобрява и по-късно ще бъде предимно слънчево. В планините ще бъде малко облачно до слънчево. Вятър – слаб със скорости до 20 километра в час, от изток.

Максимални температури от 8 до 13 градуса, по Черноморието дневните температури ще достигат до 10-12 градуса, за района на София - 10-11 градуса.

В сряда и в четвъртък ще има значителна облачност. Ще се затопли.

В петък облачността над страната ще бъде значителна.

В събота над Добруджа и над югозападните райони облачността ще се уплътнява с условия за слаби валежи. Постепенно дъждът ще преминава в сняг.

В неделя ще се установи дъждовно време с валежи от дъжд и сняг, по-съществени в южната половина от страната.