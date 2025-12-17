Нови избори със старите машини

Изтекла е гаранцията на всички 12 837 машини

Време за въвеждане на сканиращи и преброителни устройства няма, необходима е поне година

Може да върнат машинните протоколи

Със старите машини ще гласуваме и на предстоящите парламентарни избори, показа проучване на “Труд news”. Напъните на опозицията за преброителни и сканиращи устройства остават за следващ вот, а оправданието е, че няма време. Според членове на правната комисия, която от януари държи проектите за промени в Изборния кодекс на трупчета, необходима е поне една година за въвеждане на нови машини. Реалистично било да се направят само козметични промени в изборния закон. От опозицията настояват да се върнат машинните протоколи и да спре използването на устройствата за гласуване като принтери.

“По Изборния кодекс ще се работи през януари”, обяви пред БНР Деница Сачева, която е зам.-председател на ПГ на ГЕРБ. Тя поясни, че ГЕРБ са скептични по отношение на това, че промени трябва да се правят непосредствено преди изборите.

От опозицията коментираха, че можеха да се направят преди доста време, ако промените в Изборния кодекс не бяха отлагани месеци наред с мотив, че създадената работна група имала още работа.

На консултациите при президента за съставяне на ново правителство, които започнаха в понеделник, една от основните теми са промените в Изборния кодекс.

От ДПС-НН бяха категорични, че искат избори с машинно гласуване. “Да на машинното гласуване, не на тези компрометирани машини. Тези машини “Мадуровки”, наречени на президента Мадуро, са компрометирани”, обяви Йордан Цонев от ДПС- НН.

“В Европа ги няма никъде тези машини, затова не сме съгласни. Искаме сканиращи и преброяващи машини”, каза Цонев.

Партията е за преброителни машини - скенери за бюлетини. Цонев заяви, че ДПС от години настоява за машинно гласуване, като машините да бъдат преброяващи и сканиращи, за да се ограничат грешките при хартиения вот. По думите му гласуването може да остане на хартия, но преброяването трябва да бъде машинно.

От думите на Цонев се разбра, че от “Ново начало” са съгласни преди изборите да се отвори Изборният кодекс, за да може “процесът да стане още по-прозрачен и по-сигурен”.

Сред предложенията на “Възраждане” за промени в Изборния кодекс бяха преброителни центрове и 100% машинен вот. Партия “Възраждане” подкрепя гласуването на избори да става само с машини. Трябва обаче да има и гаранции, че ще се броят само бюлетините, които излизат от машините, без участието на флашки в обмена на информация. Партията защитава и позицията за пълен преглед на избирателните списъци в страната и осъвременяването им, коментираха на срещата при президента от “Възраждане”.

Изцяло машинно гласуване искат и от коалицията ППДБ.

Президентът Румен Радев също подкрепя идеята за цялостно машинно гласуване, за да “престанат безобразията с невалидните протоколи и бюлетини”.

“Труд news” научи, че тригодишният гаранционен срок на всички 12837 машини вече е изтекъл. От ЦИК, които са собственици на машините и софтуера, казаха, че няма нищо фатално, само се очаквало по-често да дефектират и ремонтите да стават по-скъпи.

Вече 4 години от ЦИК настояват за държавни помещения, където да държат устройствата, но от Министерски съвет не са осигурени. “Намериха

4 400 имота с отпаднала необходимост, но помещение за машините не намериха”, коментираха от комисията. Всеки месец за частния склад, в който се съхраняват устройствата за гласуване, се плащат по 50 000 лв., а по време на избори разходите се увеличават.

Електронно гласуване в Европейския съюз

В Европейския съюз електронното гласуване (e-voting) на национални избори е ограничено и рядко, главно поради опасения за сигурност, прозрачност, тайна на вота и риск от кибератаки. Няма единна ЕС система - всяка държава-членка решава самостоятелно. Към декември 2025 г., само две държави използват електронни методи за национални избори (парламентарни, президентски или европейски):

Белгия: Използва електронни машини за директно записване (Direct Recording Electronic - DRE) в избирателни секции. Това са touchscreen машини (напр. JITES или Digivote), често с магнитни карти за активиране и принтиране на хартиен запис за проверка (Voter-Verified Paper Audit Trail - VVPAT). Машините се прилагат в около половината от избирателните райони (главно във Фландрия, Брюксел и немскоговорящата общност). Останалата част гласува с хартия. Използва се за федерални, регионални и европейски избори.

Естония: Използва интернет гласуване (i-voting) като допълнителен канал за всички национални избори (парламентарни, местни и европейски). Гласуването е отдалечено чрез електронна ID-карта, Mobile-ID или Smart-ID, с криптиране и възможност за многократно прегласуване (последният вот се брои). През 2023 г. над 51% от гласовете са подадени онлайн - световен рекорд.

Други случаи в ЕС (ограничени или спрени)

Франция: Експериментално интернет гласуване за граждани в чужбина (напр. за консулски избори), но не за всички национални. Машини са разрешени експериментално в около 60 общини, а покупката на нови е замразена от 2008 г. заради сигурност.

Португалия: Електронни машини в един район за пилотни цели.

България: Спомената в някои доклади като използваща електронни методи в миналото, но към 2025 г. няма активна система за национални избори (само експерименти или броене).

Спрени системи: Германия (забранени от Конституционния съд през 2009 г.), Нидерландия, Норвегия, Финландия и Ирландия - заради липса на прозрачност и рискове.

Швейцария: Интернет гласуване в някои кантони, но не национално за всички.

Други: Някои държави използват оптични скенери за броене (напр. Латвия), но не машини за гласуване.

Общи тенденции и регулации в ЕС

• Повечето държави-членки (като Германия, Италия, Испания, Полша) предпочитат хартиени бюлетини или пощенско гласуване.

• Съветът на Европа и Европейската комисия препоръчват строги стандарти (Recommendation CM/Rec(2017)5), включително одит и защита на данни.

• ЕС комисия подготвя компедиум за e-voting практики (2023-2025 г.), но няма задължителни правила за въвеждане.

• За европейски избори (като 2024 г.): Същите национални системи се прилагат, без единен електронен метод.

Eлектронно гласуване в САЩ

В Съединените щати електронното гласуване (e-voting) е децентрализирано - всяка щатска администрация решава методите за гласуване. Няма национално интернет гласуване за обикновени избиратели, но се използват електронни машини в избирателните секции. Към декември 2025 г., тенденцията е към системи с хартиен запис за одит (paper trail), заради опасения за сигурност и прозрачност след скандалите от 2000 г. (Флорида) и 2020 г.

Основни видове системи за гласуване

• Hand-marked paper ballots + optical/digital scanners (ръчно маркирани хартиени бюлетини + скенери): Най-разпространената (около 68-70% от избирателите). Избирателят маркира хартията, скенерът я брои. Позволява ръчен одит.

• Ballot Marking Devices (BMD): Електронни устройства (често touchscreen), които помагат на избирателя да маркира избора (особено за хора с увреждания), след което принтират хартиена бюлетина за сканиране. Използва се за всички избиратели в около 26% от юрисдикциите.

• Direct Recording Electronic (DRE): Чисти електронни машини (touchscreen), които записват гласа директно в паметта. Около 5% от избирателите (главно в щати като Indiana, Louisiana, Mississippi, New Jersey, Tennessee, Texas). Някои имат Voter-Verified Paper Audit Trail (VVPAT) - принтират хартиен запис за проверка от избирателя.

• Paperless DRE (без хартиен запис): Все по-рядко, но все още в някои юрисдикции - критикувани заради липса на одит.

Интернет гласуване (online voting)

• Не се използва за обикновени избиратели на федерални избори - смята се за високорисково (хакерски атаки, липса на тайна и верификация).

• Ограничено за специални групи UOCAVA voters - военни, overseas citizens, хора с увреждания): Около 30-31 щата + Вашингтон D.C. позволяват електронно връщане на бюлетини (email, fax или портал). Например, военни могат да получат бюлетина онлайн, да я попълнят и да я върнат електронно (но често се принтира и брои ръчно).

• Пилотни програми са спирани заради сигурност (напр. от Department of Defense).

Ключови факти и тенденции

• Над 93-95% от гласовете имат хартиен запис за одит.

• Федерални стандарти (Help America Vote Act от 2002 г.) насърчават сигурни системи, но щатите решават.

• Критики: Стари машини (от 2000-те), риск от хакване, но експерти (Brennan Center, Verified Voting) препоръчват paper-based системи с одити.

• За 2024-2025 г.: Някои щати заменят остарели DRE с BMD или optical scan.