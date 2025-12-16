Танкерът “Кайрос” е задържан, обявен е за негоден

Правителството отпусна 1,2 млн. лева за изтеглянето

Танкерът “Кайрос” е задържан със заповед на “Морска администрация”, след като е обявен за негоден и опасен за плаване.

Корабът е на котва в Бургаския залив - на около 13 километра навътре в морето от Созопол и Поморие. На борда му има трима души екипаж.

Разходите по операцията предстои да бъдат изчислени и предявени на корабособственика. Правителството отпусна 1,2 млн. лева за изтеглянето на танкера.

“От днес нататък юридически ще бъде задържан от мен с моя заповед, както е по закон, тъй като е в моя отговорен район. След това изчисляваме всички разходи, предявяваме ги пред корабособственика. При заплащане от негова страна ангажиментът вече е негов да си реши кога, как и с какво в разумен срок да го придвижи. От наша страна ние го наблюдаваме, може би ще извършваме периодични допълнителни инспекции. Има хора на борда - това са представители на корабособственика, част от тях на екипажа, които го наблюдават”, заяви пред БНТ инж. Живко Петров, директор на “Морска администрация” - Бургас.

В началото на декември танкерът “Кайрос” бе ударен от дрон в турски води, след което турски влекач “го достави” и изостави в наши води. Съдът е под санкции.