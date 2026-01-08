Почина финансистът Андрей Пръмов

Близо месец преди да навърши 65 години внезапно си отиде финансистът Андрей Пръмов, съобщава БГНЕС..

Андрей Пръмов е роден бе един от най-известните финансисти у нас. Има завидна кариера на банкер в Стопанска банка (главен дилър), Пощенска банка, Международната банка за инвестиции и развитие. Специализирал е в Булбанк, в инвестиционните банки "Соломон брадърс" и "Дрексел, Бърнъм", в Лойдс банк- Лондон, както и борсови операции на борсите в Чикаго и Ню Йорк.

Член е на Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж, съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация "Атанас Буров".

Пръмов е женен за бившия български еврокомисар Меглена Кунева, с която имат едно дете.