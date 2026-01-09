Увеличат помощите за хората с увреждания

Месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания ще се увеличи с 19,7% през 2026 г. Повишението е заради по-високия размер на линията на бедност, от която се определят помощите по Закона за хората с увреждания. Първото плащане ще е през февруари, когато Агенцията за социално подпомагане ще преведе средствата за януари. Изплащането на всички видове помощи през 2026 г. ще е в евро.

Месечната финансова подкрепа за хората с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия, ще се увеличи на 222,66 евро. Хората с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест ще получават по 117,19 евро. За хората с над 90 на сто степен на увреждане помощта ще се увеличи на 97,66 евро. Хората с от 71 до 90 на сто степен на увреждане ще вземат по 58,59 евро, а тези с между 50 и 70,99 степен на увреждане – по 27,34 евро.

По-високият размер на линията на бедност ще повиши и еднократната помощ за покриване на инцидентно възникнали здравни, образователни, битови и други жизненоважни потребности. Максималният ѝ размер ще стане 1171,89 евро. От януари 2026 г. се повишава и основата за подпомагане, на чиято база се определя диференцираният доход, който дава право на месечна социална помощ. По този начин повече хора и семейства в затруднена ситуация ще получават подкрепа от държавата.

Изплащането на всички видове помощи в евро ще започне от 15 януари. За да получат помощите си в новата валута, хората не трябва да предприемат никакви действия. Размерът им ще бъде преизчислен автоматично. Единствено в случай че има промяна в банковата им сметка или желаят промяна в начина на изплащане, хората следва да подадат заявление в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Информация за размерите в евро на всеки отделен вид помощ е публикувана на сайта на Агенцията за социално подпомагане в рубрика „Подпомагане“