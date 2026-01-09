Сняг, поледици и студ до минус 15 градуса (Обзор)

Затварят за автомобили пътищата към Витоша през уикенда от 10 до 15 часа

Оперират 15 с тежки счупвания

Над 140 столичани са потърсили помощ в „Пирогов“, 35 са останали на лечение

Нов сняг, поледици и температури до минус 11 градуса от уикенда до четвъртък прогнозира синоптикът от НИХМ Анастасия Стойчева. По-високите петъчни температури предизвикаха топене на снега, а застудяването през нощта превърна улиците в ледена пързалка. Заради появата на т. нар. “черен лед” от общинската администрация в София призоваха пешеходците и шофьорите да бъдат внимателни при своето придвижване в града.

В Северозападна България има най-голяма вероятност от образуване на поледици, предупреди Анастасия Стойчева.

Тя обясни, че в хода на първия ден от уикенда снеговалежите ще продължат, обхващайки с различен интензитет Западна и Северна България. По-късно през деня и през нощта се очакват обилни снеговалежи в Лудогорието, Добруджа и Северното Черноморие.

Снежната покривка ще се увеличи и в някои райони на Западна България може да достигне до 20-30 см, в Предбалкана и Дунавската равнина - до 10-15 см, в западните планински масиви - над 50 см. Изчисленията са на европейския модел за средносрочно прогнозиране (ECMWF).

От неделя влизаме в пореден студен цикъл, чиято кулминация се очаква в първата половина на предстоящата седмица, когато в Западна България се изпълняват традиционните сурвакарски обичаи. На 12 и 13 януари термометрите ще падат в ранните часове до минус 10 - минус 15 градуса. Към средата на седмицата студеното ядро ще “попари” със същите сутрешни температури Североизтока. Дневните температури ще останат под нулата.

От столична община съобщиха, че заради очакван снеговалеж и много ниски температури временно се затварят за автомобили пътните участъци към хижа “Алеко” и “Златните Мостове” в часовия диапазон от 10:00 до 15:00 часа през предстоящия уикенд.

Градският транспорт ще се движи по установеното разписание. Има готовност за пускане на допълнителни линии при необходимост и увеличен брой туристи.

Мярката има за цел да осигури безпрепятственото движение на градския транспорт и на снегопочистващата техника и да предотврати пътнотранспортни инциденти и блокиране на пътната мрежа, съобщиха от столична община.

Оттам призоваха гражданите да ограничат пътуванията в посочения часови диапазон и стриктно да спазват въведените временни ограничения. Общината следи обстановката и при необходимост ще информира своевременно за промени.

Това е поредното затваряне на пътищата към планината с цел безопасност след трагедията, при която паднало дърво уби жена на пътя към местността “Копитото”.

Над 140 души пострадали на леда в София, са потърсили помощ в “Пирогов”, съобщиха от лечебното заведение на сайта си.

Най-тежко са пострадали няколко жени и един мъж на около 50 години. Те са с тежки счупвания, заради които се е наложило да бъдат оперирани по спешност.

На 35-ма от пострадалите, дошли в спешното отделение на “Пирогов”, се е наложило да останат в болницата. При 15 от тях се налага оперативно лечение, тъй като счупванията им са много тежки.

Лекари от Спешния травматологичен кабинет напомнят на хората да бъдат внимателни. Да излизат с обувки със стабилни подметки, да ходят с ръце извън джобовете, както и да се погрижат за по-възрастните си близки, за да не се налага те да излизат.