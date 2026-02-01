Спряно е движението на камиони през някои проходи заради снега

Ограничено e движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона с ремаркета и полуремаркета по път Симитли – Разлог през прохода "Предел", поради обилен снеговалеж и снегопочистване, съобщиха от пътната агенция. Движението се регулира от "Пътна полиция".

Движението на всички МПС през проходите „Превала“ и „Пампорово“ в област Смолян се осъществява задължително с вериги.

За проходите "Рожен", "Превала" и "Печинско" е въведено ограничение за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета. Пътищата в областта са проходими при зимни услови, в региона продължава да вали обилен сняг, съобщиха от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. Ограничението за проходите е заради снеговалежа и извършващото се снегопочистване, уточняват от Областната администрация.

Временно е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона с ремаркета и полуремаркета по пътя Юндола-Белово поради силен снеговалеж и снегопочистване. Обходен маршрут: от Белово по път І-8 до кръгово кръстовище за Септември / Варвара - по път ІІ-84 през Велинград до Юндола и обратно.