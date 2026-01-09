Няма основание за поскъпване на лекарствата

КЗК проверява сигнали за скок в цените на медикаментите

Няма предпоставки за повишаване на цените на лекарствата и такова не се очаква, увериха от Българската асоциация на търговците на едро и дребно с лекарства (БАТЕДЛ) и от Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). Представители на двете асоциации се срещнаха с ръководството на Комисията за защита на конкуренцията, а повод бе секторен анализ на пазарите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти.

Заради твърдения в медиите за възможно повишаване на цените на лекарствата, от регулатора беше поставен остро въпроса за това на какво се основават подобни изказвания и дали те са обосновани от обективни причини.

В отговор представителите и на двете асоциации категорично заявиха, че няма предпоставки за повишаване на цените на лекарствата. Пазарът на лекарствени продукти е силно регулиран, ценообразуването се контролира от съответните органи и поради това не е възможно произволно увеличение на цените извън утвърдените от нормативната рамка параметри. Независимо от това, в рамките на секторния анализ на пазара на лекарствени продукти, КЗК ще провери всички сигнали за неправомерно увеличаване на цените на лекарства.