НАП глобява паркинги за вдигане на цени

Проверяват сигнали на граждани

Наложени са санкции за 200 хил. лв.

Над 80 паркинга в цялата страна са проверени от НАП и Комисията за защита на потребителите след сигнали за рязко поскъпване на таксите. Проверка на паркинг по сигнал за увеличение на цената с 50% направиха в петък сутринта контролните органи, като бяха изискани редица документи. От началото на седмицата са получени около 1000 сигнала от граждани в НАП.

Анна Митова, директор на Дирекция “Комуникации” в НАП, поясни: “Проверките са насочени основно по сигналите, които сме получили от гражданите. Те са от най-различни сфери. Има за хранителни магазини, но има и в сферата на услуги, за фризьорски салони, за паркинги”.

Анна Митова, директор на Дирекция “Комуникации” в НАП.

Основните нарушения са свързани с повишение на цените на храни, като са съставени актове. “Тъй като масираните проверки започнаха преди няколко дни, все още изтича срокът за предоставяне на документи от повечето обекти. Те имат петдневен срок да ни предоставят информация за цените, които са били преди 1 януари, съответно цените след 1 януари. Ако има някакво увеличение, да се обосноват на какво се дължи то, а ние разбира се да преценим дали то е икономически обосновано. Към момента са наложени глоби в размер на около 200 хил. лв. от страна на НАП”, заяви Анна Митова. При първо нарушение се налага глоба от 5000 лв., но санкцията може да достигне до 200 хил. лв.

Цветислава Лакова, член на Комисията за защита на потребителите, отбеляза, че глобите за търговците са за всеки един продукт, който е поскъпнал необосновано, като се отчита размера на повишението. Тя отправи апел към гражданите: “Да са отговорни, да подават жалби и сигнали на място, по телефон на Комисията за защита на потребителите. Има много хубаво мобилно приложение, което може да бъде изтеглено от всеки и подаването на жалба и сигнал става наистина с едно докосване на копчето”.

Периодът на двойно обръщение на левове и евро няма да се удължава, напомниха още от НАП. Оттам увериха, че до няколко дни всички търговци ще започнат да връщат евро.



