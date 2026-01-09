АПИ: 311 хиляди винетки изтичат през януари

Годишните са най-предпочитани

През 2025 г. са продадени над 6,9 млн. е-винетки, а приходите от тях са над 320 млн. лв. Традиционно най-предпочитани от шофьорите са годишните. От всички продадени годишните са 2 635 210 бр., а седмичните – 2 631 408 бр. Следват месечните – 848 133 бр., уикенд винетките – 699 129 бр., и тримесечните – 109 583 бр. Още 244 916 собственици на пътни превозни средства са получили безплатна е-винетки, предоставена чрез Агенцията за социално подпомагане. Те са на стойност над 22,3 млн. лв. и са за сметка на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.

През 2026 г. цените на е-винетките остават непроменени и се изписват в евро и лева. Преизчисляването се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изискват допълнителни действия от потребителите.

При плащане в брой през януари е възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута. Плащанията по електронен път ще се извършват в евро.

Цените на винетките през 2026 г. са следните:

• Годишна – 49,60 евро (97 лв.)

• Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)

• Месечна – 15,34 евро (30 лв.)

• Седмична – 7,67 евро (15 лв.)

• Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)

• Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.

Еднодневната винетка ще бъде въведена от 3 февруари 2026 г. Тя ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа.

Националното тол управление апелира потребителите при купуване на винетка да използват сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение, както и останалите канали за продажба на АПИ – на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 464. Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез сайтовете www.vinetki.bg, www.tollpass.bg, www.digitoll.bg, www.yettel.bg, www.A1.bg, www.vivacom.bg, www.grabo.bg, www.my.fibank.bg www.spotins.bg, epay.bg, www.boleron.bg както и на каса в „А1“, „Виваком“, „Български пощи“, „Easy Pay“, „Fast Pay“, „Колхида 3б“, и в бензиностанциите „Лукойл“, „Петрол“, „ОМВ“, „ЕКО“, „Круиз“, „Бенита“, „Газпром“, „Шел“, „ВиЕм Петролиум, сервизни центрове „Тахо Венци“, застрахователни брокери „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“, „Омникар и Партньори“, „Дженерал Брокер“, или чрез мобилните приложения ОББ Мобайл, TollPass, Phyre, Амарант България, iCard, Cardbox, Epay и Булбанк Мобайл.

През първите два месеца на 2026 г. изтича срокът на валидност на над 682 хил. годишни е-винетки за леки автомобили. От тях около 311 хил. са през януари, а над 371 хил. през февруари.

Всеки шофьор може да провери валидността на е-винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата www.bgtoll.bg от бутон „Проверка на винетка“.