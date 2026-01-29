България, Румъния и Гърция започват работа по инфраструктурни проекти по коридора, който ще свърже Черно море с Егейско море

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на България в оставка Гроздан Караджов ще бъде домакин на четиристранна среща между България, Гърция, Румъния и Европейската комисия на тема инфраструктурни проекти по коридора Черно море-Егейско море, съобщи в четвъртък българското Министерство на транспорта, пише румънският вестник "Адевърул".

Форумът бележи началото на практическата работа в рамките на меморандума за сътрудничество по Черноморско-Егейския коридор, подписан през декември 2025 г. в Брюксел, с подкрепата на европейския комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Цицикостас, съобщава Agerpres, позовавайки се на БТА.

Ще бъдат обсъдени възможностите за финансиране на проекти чрез европейски фондове или публично-частни партньорства, както и как трите държави могат съвместно да поискат европейска подкрепа, както и конкретните параметри на проектите и сроковете за изпълнение.

Друга тема е преодоляването на административните и процедурните пречки, които традиционно забавят изпълнението на големи инфраструктурни проекти. Ще бъде анализирано състоянието на вече планираните инициативи и ще се търсят практически решения на въпроси като режими на разрешителни, обществени поръчки, строителни стандарти и оперативна съвместимост.

На събитието, което ще се проведе в петък, ще присъстват заместник-министърът на транспорта на Гърция Константинос Киранакис, държавният секретар в Министерството на транспорта на Румъния Йонуц-Кристиан Савойу, координаторът на европейския транспортен коридор Балтийско море-Черно море-Егейско море Марио Мауро, министърът на регионалното развитие и благоустройството на България Иван Иванов, министърът на отбраната на България Атанас Запрянов, както и представители на Европейската комисия и финансови институции.

Гроздан Караджов ще даде пресконференция преди началото на форума.

Румъния, Гърция и България свързват Черно море с Егейско море чрез нов европейски транспортен коридор

Припомняме, че на 3 декември 2025 г. в централата на Европейската комисия в Брюксел се състоя церемонията по подписването на Меморандума за разбирателство относно укрепване на трансграничното сътрудничество в рамките на платформата за транспортен коридор Черно море-Егейско море.

Събитието събра високопоставени представители на съответните министерства на Румъния, България, Гърция, Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Инициативата е част от новата рамка на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и има за цел да развие модерна, устойчива и оперативно съвместима инфраструктура, както и да укрепи регионалната устойчивост, необходима за реагиране на новите предизвикателства пред сигурността и нуждите от военна мобилност.