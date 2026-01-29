Блокадата на границите: МВнР с актуална информация за протеста на сръбските превозвачи

Ситуационният център на Министерството на външните работи публикува актуална информация за протеста на тежкотоварните превозвачи от Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина и Черна гора, които на 26 януари 2026 г. обявиха и започнаха едноседмични блокади на тежкотоварните терминали на сухопътните гранични контролно-пропускателни пунктове към страните от Шенген, включително България.

Ефективните протестни действия продължават, като от МВнР подчертават, че българските гранични власти са създали организация с цел да не бъде блокиран автомобилният трафик. От външното ни ведомство съветват българските водачи на тежкотоварни автомобили да избягват пътувания през Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Република Северна Македония.

Продължава протестът на шофьорите на камиони от Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина и Черна гора, които на 26 януари 2026 г. започнаха 7-дневни блокади на тежкотоварните терминали на сухопътните ГКПП към страните от Шенгенското пространство, включително България.

От страна на българските гранични власти е създадена организация с цел да не бъде блокиран автомобилният трафик. 

Съветваме българските водачи на тежкотоварни автомобили да избягват пътувания през Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Република Северна Македония в посочения времеви период, като планират обходни маршрути.

Информация за натовареността на трафика през българските гранично контролно-пропускателни пунктове може да бъде намерена на следния адрес: https://share.google/WnFF5PRCXsq7h0ajz

Натовареността на движението в реално време през ГКПП на Сърбия може да се провери чрез сайта: https://kamere.amss.org.rs, а през ГКПП на Босна и Херцеговина чрез сайта: https://uzivokamere.com/lokacija/bosna-i-hercegovina/. 

