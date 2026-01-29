Посолството на САЩ с важно уточнение за визите

Българите не са длъжни заплащат на трета страна или на посредническа агенция, за да си осигурят час или да подадат заявление за виза за САЩ. Това припомнят от посолството на Съединените американски щати у нас.

"Припомняме, че никога не ви задължаваме да заплащате на трета страна или посредническа агенция, за да си осигурите час или да подадете заявление за виза. Започнете процеса по кандидатстване за виза на сайта на Посолството и използвайте нашия официален партньор, за да насрочите интервю за виза и да подадете заявлението си", написаха от дипломатическата мисия в профила ѝ във фейсбук.

От посолството предоставят и линк към сайта USTravelDocs на Държавния департамент, на който може да стане това - ТУК