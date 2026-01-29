ВАС върна поскъпването на синя и зелена зона в София

Върховният административен съд отмени определението на Софийския административен съд за спиране на предварителното изпълнение на наредбата за по-високите цени за паркиране и разширяването на платените зони в София.

Доколкото в самата Наредба се предвиждаше да влезе в сила от 5 януари, би трябвало след това определение - за синя и зелена зона да се плаща по новите, двойно по-високи такси. Но дали има такава готовност ще трябва да кажат от Столичната община.

Що се отнася до самия правен спор - той е свързан с частна жалба срещу решение на Столичния общински съвет от 13.11.2025 година, допуснало предварително изпълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. Според върховните съдии, първоинстанционният съд няма как да спре предварителното изпълнение на преходните и заключителни разпоредби на Наредбата, тъй като последните не са били влезли в сила към момента на произнасянето на съда, а това стана в края на миналата година.

Като констатират, че упражненото от Софийския административен съд правомощие да спре предварителното изпълнение на Наредбата за по-скъпите зони за паркиране в София е "лишено от предмет", върховните магистрати са отклонили жалбата на Столичната община срещу това определение и са прекратили делото.