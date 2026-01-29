Важно за шофьорите: МВР затяга контрола по пътищата, за какво ще проверяват полицаите

Засилен полицейски контрол по пътищата в страната, анонсира МВР в социалните мрежи. В следващите дни Главна дирекция "Национална полиция" ще осъществява засилен контрол на пътното движение в цялата страна. Мерките са част от основния приоритет на МВР – ограничаване на пътнотранспортния травматизъм.

В операцията участват служители на "Пътна полиция" при ГДНП, областните дирекции на МВР, ГДЖСОБТ и звената "Териториално обслужване" и "Патрулно-постова дейност" по места, като ще бъде осигурено видимо полицейско присъствие както в населените места, така и извън тях.

Контролът ще е насочен към:

- опасни и неправилни маневри

- неспазване на предимство, пътни знаци и маркировка

- превишена скорост (с всички налични технически средства)

- агресивно поведение на пътя

- управление след употреба на алкохол и/или наркотични вещества

- неизползване на колани, каски и детски обезопасителни системи

- движение в забранени участъци

Засилен ще бъде и контролът върху товарния трафик.

Апелираме към всички участници в движението да спазват правилата и да шофират отговорно, призовават от Главна дирекция "Национална полиция". "Безопасността на пътя е обща отговорност!", напомнят от ГДНП.