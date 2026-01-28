Разследват Ицо Папата за имотни измами и отвличане

Групата действала в София и областта

3 пъти стрелят срещу него

Петима са в ареста след акция на спецполицаи

Ромският барон Христо Върбанов - Ицо Папата е в ареста след акция на полицията в дома му в Костинброд. Заедно с него са задържани още 4 човека, които не са му роднини, за имотни измами в София и околността. Полицията събира се доказателства за още престъпления. Командоси от отряд “Кобра” на СДВР блокираха района, а криминалисти обискираха къщата. В полицията е бил получен сигнал и за отвличане на мъж, който отказал да прехвърли имота си и по-късно починал. За случая се събират доказателства, проверява се и дали жертвата е била малтретирана.

Това е поредната среща на Ицо Папата със закона, той има над 20 криминални регистрации и няколко присъди от края на 60-те години до днес. Преди 28 г. той е разследван за отвличането на заможните роми Симеон и Стефка Владови. Те са били държани в плен седмица в къща в с. Григорево до Елин Пелин. По думите на жертвите, били измъчвани и подлагани на унижения, поискан им бил 500 000 долара откуп, за да ги пуснат. През 2012 г. Папата поискал 300 000 лв. от близките на Любо Къдравия, разследван преди това в подготовка на три убийства - на самия Върбанов, на лидера на “Евророма” Цветелин Кънчев и на прокурор от ВКП.

Бащата на нарочения бил предупреден, че синът му ще излезе от ареста само когато Папата каже. Близките на жертвата броили 15 000 лева и 15 000 евро на циганския бос. По същата схема през същата година бил поискан половин милион от близките на обвинен за убийство, извършено през 2008 г. За тези престъпления Върбанов беше осъден на 9 г. затвор от Специализирания наказателен съд. През 2014 г. Папата получи 6 г. решетки за изнудване на бившия шеф на “Гражданска защита” ген. Никола Николов. Той поискал 165 000 евро от генерала, заплашвайки го, че ще извади компромати срещу него.

Ромският бос парадирал с връзки с полицаи и магистрати, няколко пъти при него били забелязвани да пристигат цивилни автомобили със сини лампи. Комшии обаче твърдят, че те са на самия Ицо, на които той незаконно сложил буркани, за да плаши враговете си. Близки до Папата смятат, че той е сътрудничел на полицията, за да разчиства сметки с враговете си и да има “чадър”, когато сгази лука.

Ицо Върбанов се хвалеше, че е шеф на мешерето, но запознати са категорични, че е бил само за малко и бързо е бил детрониран. Ромският барон е оцелявал три пъти при атентати срещу него. През февруари 2007 г. той бе прострелян посред бял ден в столичния кв. “Обеля”. Тогава оживя, въпреки че бе улучен от три куршума в главата и гръдния кош и два месеца беше в кома. През 2009 г. Върбанов беше причакан в жк “Надежда”, но куршумите само го одраскаха.

По сериозно беше ранена Гинка Петрова, която пътувала в колата с него. За последен път той се размина със смъртта през същата година. Килърите го чакали да излезе от дома си, за да се доберат до него. Папата се показал за малко пред къщата си, за да прибере малката си внучка, която си играела навън. От прозореца на автомобил се показал мъж и започнал да стреля с автомат. Върбанов обаче успял да се скрие зад намиращата се наблизо кола.