Електрическите тротинетки и собствениците им влизат в национален регистър

Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ ще създаде и поддържа единен национален регистър на електрическите тротинетки и техните собственици. Това реши парламентът с приемането на първо и второ четения на промени в Закона за движението по пътищата, внесени от „БСП – Обединена левица“ и ГЕРБ – СДС.

В регистъра, освен информация за собствениците, ще се вписва и фабричен/сериен номер, марка, модел, номинална мощност на електродвигателя, максимална конструктивна скорост, маса, област и община на извършена регистрация и регистрационен номер на електрическата тротинетка.

Така се прецизират последните приети текстове в Закона за движението по пътищата, според които се вменява на общинските съвети с наредба да определят условията и реда за регистрация на електрическите тротинетки. Измененията предвиждат до три месеца от влизането им в сила Министерският съвет да приеме съответната наредба, а до пет месеца да бъде изграден регистърът на електрическите тротинетки.

„Всяка електрическа тротинетка ще получава национален идентификационен номер, съдържащ информация за собственост, регистрация и статут. Това ще улесни контрола от страна на МВР, ще даде яснота при инциденти и ще подпомогне и застрахователния сектор, където до момента съществува нормативен вакуум“, разясни Кирил Добрев от БСП-ОЛ, съвносител на промените.

Добрев се позова и на последния анализ на ДАБД, според който електрическите тротинетки се очертават като нарастващ риск в градската среда. Той информира, че само през 2025 г. са регистрирани 429 пътнотранспортни произшествия с участие на тротинетки, при които четирима души са загинали, а 432 са ранени, от които 111 – тежко.