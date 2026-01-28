Медицински хеликоптер транспортира 5-годишно дете с усложнения от грип

Медицински хеликоптер транспортира 5-годишно дете от Ямбол към Пловдив. Въздушната линейка е излетяла от градския стадион в Ямбол в 16:28 ч., като се очаква по план да кацне на хеликоптерна площадка в Пловдив в 17:08 ч., съобщи директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в Ямбол д-р Веселина Коева пред БТА.

Детето е транспортирано първоначално от екип на Спешна помощ от Елхово до ямболската болница „Св. Пантелеймон“. Прието е с гърчова симптоматика, а след преглед от педиатър и направени изследвания е установено, че е с грип тип А, усложнен с възпалителен процес, със съмнение за енцефалит.

Мъж пострада тежко в цех в Смолянско, транспортираха го с хеликоптер до София

Въпреки че гърчовете били овладени, медицинските специалисти преценили, че съществува риск състоянието на детето да се усложни при продължителен автомобилен транспорт. Поради тази причина е взето решение за въздушен медицински транспорт с цел по-бързо и безопасно придвижване.

Детето ще бъде прието в инфекциозна клиника в Пловдив след предварителна уговорка с приемащ лекар и готовност за лечение. Решението е взето в координация с Министерството на здравеопазването, Центъра за спешна медицинска помощ и „България Хели Мед Сървиз“.