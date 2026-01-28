Задължителна застраховка "злополука" за атракционите, реши парламентът

Влизат в публичен регистър

Народното събрание въведе строги правила за атракционните услуги. Повод за тях даде смъртоносният инцидент от миналото лято, когато дете загина, след като падна от парашут, теглен от лодка, в морето край Несебър.

Занапред всички, които предоставят подобни услуги, ще трябва да бъдат включени в публичен регистър, да осигуряват застраховка "злополука" за клиентите и да преминават редовни проверки от акредитирани органи.

Всяко лице, което има намерение да предоставя атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, преди да започне дейността си, задължително ще подава уведомление по образец до министъра на туризма за вписване в публичен регистър, който ще се създаде и води в Министерството на туризма и ще бъде част от Националния туристически регистър.

Контролът на съоръженията, оборудването и екипировката, включително на предпазните средства, използвани при предоставянето на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, ще се извършва от акредитирани органи.

С новите правила се въвеждат задължителни планове за безопасност и обучение на персонала, както и за контрол на съоръженията преди пускането им в експлоатация. Нарушителите ще подлежат на глоби до 100 000 лв. и отнемане на регистрацията.

Министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов заяви, че това е първият закон, който регулира цялостно предоставянето на атракционни услуги:

"Приемането на този закон ще позволи на България да изгради европейски модел на безопасност за всички атракционни дейности, от увеселителните паркове до въздушните и морските развлечения", каза министър Караджов пред депутатите.