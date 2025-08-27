Въвеждат застраховка “Отговорност” и регистрация на атракционите (обзор)

Годишният технически преглед става задължителен за джетове, водни парашути, влакчета

Операторите имат срок от 6 месеца

Фирмите, които предлагат атракционни забавления трябва да се регистрират, да имат професионална застраховка “Отговорност” за всяко място в джет, моторница, въздушен балон, люлка, виенско колело, влакче или други атракциони. Въвежда се и задължение за минаване през ежегодни технически прегледи. Това предвижда подготвян от правителството нов закон за безопасността на атракционните услуги, обяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов преди заседанието на Министерски съвет вчера.

Мерки идват, след като на 18 август осемгодишно дете загина на плажа в Несебър, падайки в морето при скъсване на предпазните колани на парашута, с който е ползвало атракциона парасейлинг. Тежкият инцидент разкри огромни нормативни пролуки в уреждането на дейността на подобни услуги.

Предвижда се създаване на публичен електронен регистър към Министерството на туризма, в който организаторите ще подават уведомление преди започване на дейността си. Всеки оператор ще трябва да има, освен застраховка, и план за безопасност и назначено за отговорник лице, притежаващо необходимата квалификация. Допълнително ще се изисква договор с акредитиран орган за контрол, по подобие на надзора върху асансьорните уредби.

“Почти всички атракциони крият риск за здравето и живота на участниците, когато не се спазват правилата за експлоатация и безопасност или когато настъпи механична повреда. Досегашната уредба е разпокъсана и недостатъчна, за да се осъществява реален и ефективен контрол. С новия законопроект въвеждаме общи условия за безопасност, за да защитим гражданите”, подчерта Караджов.

Сред задължителните правила са ежедневни и годишни проверки на съоръженията, вписвани в специален дневник на място, провеждане на обучение и инструктаж както на персонала, така и на потребителите, както и ясни правила за ползване, изложени на видно място. Всеки посетител ще подписва декларация за информирано съгласие, в която ще бъдат упоменати рисковете и ограниченията, свързани с конкретната атракция.

За атракциите във въздуха, водата и автомобилните съоръжения ще се въведат специални изисквания чрез промяна в съществуващи наредби. Контролът ще бъде засилен, като при установен непосредствен риск съоръженията ще бъдат спирани незабавно.

“Чрез този закон ще обвържем нормативната база и към Наказателния кодекс. Това означава, че на физическите лица, допуснали неправомерни действия или бездействия, вече ще може да се търси наказателна отговорност - регламентация, каквато в момента липсва”, заяви още министър Караджов.

Операторите ще разполагат с шестмесечен срок, за да приведат дейността си в съответствие с новите правила след влизането на закона в сила. Законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане, за да се съберат мнения и предложения от браншовите организации.