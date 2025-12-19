Посланикът на САЩ поздрави българите за придобиването на първата партида изтребители F-16

Временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ у нас Х. Мартин Макдауъл поздрави България по повод пристигането на първата партида от 8 изтребители F-16, във видеообръщение, публикувано на страницата на дипломатическата мисия във фейсбук.

Н.Пр. Макдауъл, посочва че това отбелязва началото на нова глава в модернизацията на българските въоръжени сили и в "нашия траен съюз".

"Това е нов етап не само в нашето партньорство, но и много важно са армията на България. Гордеем се с Вашия прогрес, като Ваш партньор и съюзник в НАТО", казва посланикът на САЩ.

