Протест в Сърница заради затворения път към Велинград

Жители на община Сърница протестираха пред общината заради бездействието на институциите за почистването на река Чепинска. Вчера реката преля и разруши част от републиканския път Велинград - Сърница.

До запушването на река Чепинска се стигна, след като почти месец община Велинград и АПИ не почистиха последствията от активирало се свлачище, което в последствие запуши канала, отвеждащ водите на реката към язовир Батак.

Жителите на Сърница са притеснени, че приливните води ще компрометират основният път до Велинград и възстановяването му ще продължи с години, информира БНР.

"Община Велинград въобще не си мърдат пръста да го изчистят. Няма достъп до здравно заведение във Велинград, до болница. Има обходен път, който е през Широка поляна-Батак, но там е много лош и не е за зимни условия. Линейки не могат да минат. Три километра обиколка! Ако не се предприемат мерки, ще направим гражданско неподчинение".

Кметът Неби Бозов каза:

"Ще започнат пак прехвърляне на отговорности. Крайно сме разочаровани от действията, които до момента предприемат институциите, визирам АПИ".

Ако до дни институциите не реагират, жителите на Сърница ще блокират пътния поток към Родопите при гара Костандово.